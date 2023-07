Le PSG prépare un mercato légendaire

Arnaud De Kanel

Beaucoup moins actif cette semaine qu'il y a une dizaine de jours, le PSG a tout de même bien avancé sur son mercato. Près de 150M€ ont été dépensé mais ça ne devrait pas s'arrêter là car le club de la capitale possède une enveloppe colossale rien que pour son secteur offensif.

Le mercato bat son plein. De l'Arabie saoudite à l'OM en passant bien évidemment par le PSG, il y a du mouvement aux quatre coins du globe. A Paris, Lionel Messi et Sergio Ramos n'ont pas été retenu tandis que Christophe Galtier a été démis de ses fonctions. Luis Enrique est arrivé et depuis sa nomination, le PSG a multiplié les officialisations de transferts.

PSG : Mbappé va devoir faire un gros sacrifice pour son transfert https://t.co/BYykY5YDvi pic.twitter.com/zn1LfMn0UJ — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

Le PSG dégaine le chéquier sur le mercato

Outre les arrivées libres de Milan Skriniar, Marco Asensio et Cher Ndour, le PSG a dépensé plus de 150M€ pour s'offrir Lucas Hernandez, Kang-In Lee et surtout Manuel Ugarte, la recrue la plus chère de l'été. Le mercato part donc sur de bonnes bases comme le souligne Daniel Riolo sur RMC . « Cela ne m’est pas arrivé souvent de dire des choses positives sur le PSG. Je commence à m’exciter un peu en voyant ce qu’il se passe actuellement. Après, oui, il ne faut pas retenir les joueurs contre leur gré, construire une équipe et ne pas empiler les joueurs en leur proposant des salaires énormes, avec des joueurs qui se mettent dans leur confort et qui ne progressent plus », a déclaré le journaliste. Maintenant, place au chantier offensif.

200M€ pour l'attaque

La décision a été prise par Nasser Al-Khelaïfi en personne. Le président du PSG veut vendre Kylian Mbappé s'il ne prolonge pas. L'attaquant parisien pourrait même passer toute la saison sur le banc. Visiblement, le club de la capitale est prêt à passer à autre chose puisque le Qatar a mis à disposition une enveloppe de 200M€ rien que pour l'attaque. Rasmus Hojlund, Victor Osimhen, Bradley Barcola et Bernardo Silva pourraient venir pour faire oublier Mbappé. Rien n'est fait mais le PSG a les moyens cet été.