Arrivée fracassante pour Messi, il lâche déjà un gros message

Parti du PSG au terme de son contrat il y a près de deux mois, Lionel Messi faisait ses grands débuts avec l’Inter Miami vendredi. Remplaçant au coup d’envoi, l’Argentin est entré en seconde mi-temps et a délivré son équipe avec un coup-franc décisif dans le temps additionnel. Après la rencontre, Messi est revenu sur ce premier fait d’arme avec son nouveau club.

Lionel Messi n’aura même pas eu besoin d’un match. Vendredi soir, l’Argentin faisait ses débuts avec l’Inter Miami et il a inscrit le coup-franc de la victoire à la 90ème minute. Un succès précieux contre Cruz Azul qui permet au club floridien d’avancer dans cette Leagues Cup. Pour Lionel Messi, ce sont des débuts rêvés, deux mois seulement après son départ du PSG dans une ambiance loin d’être idéale.

«Je savais que je devais marquer»

« Ce que j'ai regardé, c'est le but. Je savais que je devais marquer, c'était la dernière action du match. Je voulais marquer pour que nous n'allions pas aux tirs au but ensuite. C'était très important pour nous d'obtenir cette victoire, c'est un nouveau tournoi, cela va nous donner de la confiance pour l’avenir », a commenté Lionel Messi au micro d’ Apple TV après la victoire de sa nouvelle équipe.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

«C'est un rêve qui devient réalité», s’extasie Beckham