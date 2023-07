Séisme au PSG, le Qatar lâche une énorme réponse à Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi 21 juillet a certainement marqué un tournant dans le feuilleton Kylian Mbappé. Face au refus du joueur de prolonger son contrat, le PSG a pris la décision de l'écarter pour la tournée estivale au Japon. Une décision radicale prise par le club, qui se montre désormais à l'écoute des offres qui arriveront.

Ce vendredi, Kylian Mbappé a participé à la rencontre de préparation face au Havre, inscrivant même l'un des deux buts de son équipe (2-0). Sur la pelouse, la star parisienne avait le sourire, surtout que son frère Ethan était également présent sur la feuille de match. Mais quelques heures plus tard, le couperet tombait pour Kylian Mbappé. Le PSG annonçait la liste des joueurs retenus pour la tournée estivale au Japon. Et surprise, l'international français ne figurait pas sur celle-ci.

Le PSG sort du silence

Comme l'a annoncé Le Parisien , cette absence est liée à sa décision de ne pas prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Le PSG n'a pas dévié de sa trajectoire et considère que Mbappé doit absolument étirer son bail, sans quoi il ne sera pas conservé. « Le club souhaite avoir à sa disposition des joueurs qui défendent les couleurs du PSG » confie-t-on au sein du club parisien.

Mbappé ne sera pas retenu