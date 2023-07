Transfert pour Mbappé, une catastrophe est annoncée au PSG

La rédaction

L'heure du départ a, peut-être, sonné pour Kylian Mbappé. Lié au club parisien jusqu'en juin 2024, le joueur français n'a toujours pas prolongé son contrat et ne fera pas partie de la tournée estivale au Japon. Pour Bernd Schuster, ancien membre du Real Madrid, il est temps pour Mbappé de passer un cap dans sa carrière en rejoignant un top club européen.

La pression est montée d'un cran dans le dossier Kylian Mbappé. Le PSG a décidé de sévir et de ne pas convoquer son joueur pour la tournée estivale au Japon. Le club parisien est convaincu que la star française a déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour 2024 et voudrait, ainsi, prendre les devants en le vendant cet été. Pour Bernd Schuster, ancien joueur du Real Madrid, Mbappé a tout intérêt à quitter le PSG.

PSG : En privé, Mbappé lâche une énorme annonce https://t.co/FcaLNqfKic pic.twitter.com/RJyHXBqIOy — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

« Il gaspille ses années dorées là-bas ! »

L'ancien joueur allemand estime que Mbappé doit, nécessairement, s'engager avec un top club européen afin de remplir ses objectifs. « Mbappé doit rejoindre le plus rapidement possible l'un des trois meilleurs championnats d'Europe et le Real Madrid a constamment besoin d'un attaquant qui garantit au moins 30 buts par saison. La déception au PSG est de plus en plus palpable. Il gaspille ses années dorées là-bas ! » a lâché Schuster. Le Real Madrid pourrait être une bonne option selon lui. Surtout que la place de Karim Benzema sur le front de l'attaque demeure vacante.

Une place à prendre au Real Madrid