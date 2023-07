PSG : L’Arabie saoudite a un plan tonitruant pour Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Kylian Mbappé a fait comprendre à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas prolonger son bail avec le club de la capitale. Vu que la situation n’évolue plus, Paris a décidé de l’écarter pour la tournée au Japon. Mbappé est plus que jamais à vendre et l’Arabie saoudite espère bien rafler la mise.

Kylian Mbappé est dans une impasse. Depuis des semaines, l’attaquant du PSG résiste à sa direction en martelant le fait qu’il veut continuer son aventure avec Paris sans prolonger son contrat. Une décision qui agace clairement les dirigeants du PSG qui ne veulent pas entendre d’un avenir à Paris s’il ne prolonge pas.

Mbappé écarté du groupe pour le Japon

Résultat, vu que la situation n’évolue pas, le PSG a décidé d’écarter Kylian Mbappé pour la tournée au Japon. Une décision très forte qui semblait encore difficile à imaginer il y a quelques jours. Certains clubs passent donc à l’action, notamment dans le Golfe.

Coup de tonnerre, le PSG annonce un accord pour le transfert de Mbappé https://t.co/aikrivy7Jo pic.twitter.com/U4mi94f3Yj — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

L’Arabie saoudite le veut !