L’OM le contacte, il lâche immédiatement sa réponse

L'OM met la main sur sa quatrième recrue estivale ! Après avoir officialisé les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen aurait bouclé la venue d'Ismaila Sarr. A la différence d'Iliman Ndiaye, le Sénégalais n'aurait pas hésité une seule seconde.

Pablo Longoria et ses équipes mettent le feu au mercato. Afin d'offrir le plus de solutions à Marcelino pour mettre en place son 4-4-2, le président de l'OM a drastiquement accéléré le recrutement. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang sont venus renforcer l'effectif et Ismaila Sarr devrait suivre.

Accord trouvé avec Ismaila Sarr !

L'OM n'aura pas trainé sur ce dossier. Après avoir révélé l'intérêt du club phocéen pour Ismaila Sarr samedi soir, Fabrizio Romano a annoncé un accord verbal entre Watford et les Phocéens dimanche à la mi-journée. L'ailier sénégalais est attendu lundi pour passer sa visite médicale.

Sarr n'a pas hésité

Comme le rapporte Fabrizio Romano, Ismaila Sarr a immédiatement donné son accord pour rejoindre l'OM. L'attaquant de Watford n'a pas tergiversé à la différence d'Iliman Ndiaye, hésitant mais finalement convaincu de rejoindre la cité phocéenne. L'ancien rennais devrait parapher un contrat de cinq ans avec l'OM. Son transfert devrait rapporter 12M€ au club anglais qui n'entretient pourtant pas de bonnes relations avec son homologue français.