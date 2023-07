Le PSG veut recruter ce buteur, un contrat XXL l’attend

Thibault Morlain

Désormais, le PSG cherche un buteur de renom pour compléter l’effectif de Luis Enrique. Reste à trouver l’heureux élu et pour cela, Luis Campos a coché plusieurs noms. Harry Kane figurerait tout en haut de la liste parisienne, mais voilà que l’attaquant de Tottenham préfère lui filer au Bayern Munich. En Bavière, Kane est la priorité pour enfin faire oublier Robert Lewandowski. Et si les deux clubs doivent encore se mettre d’accord, le Bayern Munich a visiblement mis de gros moyens pour avoir les faveurs d’Harry Kane.

Depuis le début du mercato estival, le PSG n’a pas chômé. En effet, l’effectif de Luis Enrique a vu 6 nouveaux joueurs débarquer, tandis que Luis Campos a également bouclé le retour de Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig. Mais voilà que le recrutement parisien n’est pas terminé. En effet, le PSG veut encore modifier son attaque, attendant toujours également de savoir si Kylian Mbappé va rester ou non. Ainsi, il existe actuellement deux priorités : un ailier droit et un buteur. La quête d’un 9 est prioritaire, mais difficile d’y voir clair actuellement.

Le PSG plutôt que le Bayern Munich pour Harry Kane

En plus de Dusan Vlahovic et Gonçalo Ramos, le PSG apprécierait énormément Harry Kane. Le fait est que ce ne serait pas réciproque. Aujourd’hui à Tottenham et ouvert à l’idée de quitter les Spurs, l’Anglais regarderait lui plutôt vers l’Allemagne. Pas intéressé par le PSG, Kane aurait pour priorité de rejoindre le Bayern Munich. Le club bavarois s’active d’ailleurs actuellement pour tenter de se mettre d’accord avec Tottenham. En attendant, ça avance pour le futur contrat d’Harry Kane en Allemagne. Et les valeurs données ce dimanche par Bild sont impressionnantes.

Un contrat XXL en Allemagne

Au Bayern Munich, Harry Kane verrait déjà son futur contrat l’attendre. Quelles sont alors les conditions de ce bail ? Selon les informations du média allemand, le Britannique pourrait signer pour 4 ou 5 ans avec le club bavarois. Et pour ce qui est du salaire, Kane pourrait récupérer le statut du joueur le mieux payé de l’effectif. Alors que Sadio Mané est en instance de départ, le Sénégalais devrait voir son salaire de 20M€ par an être redonné par à Harry Kane.