Révolution au PSG, Mbappé enrage

Alexis Brunet

Le PSG a décidé de changer beaucoup de choses cet été. Luis Enrique a par exemple pris la succession de Christophe Galtier. Derrière le PSG a beaucoup recruté, avec certains profils très jeunes, comme Manuel Ugarte, Kang-in Lee ou bien Cher Ndour. Cela n'a pas du tout été apprécié par Kylian Mbappé.

Après une saison 2022-2023 plutôt décevante, le PSG a pris de grandes décisions. Alors qu'il s'était engagé pour deux ans, Christophe Galtier ne sera finalement resté qu'une année à Paris. Le tacticien français a été remplacé par Luis Enrique.

Un recrutement axé sur la jeunesse

Le PSG a aussi décidé de changer beaucoup de choses avec le mercato. Pas moins de six joueurs ont déjà rejoint Paris. Parmi ces éléments, beaucoup de profils jeunes, comme Manuel Ugarte et Cher Ndour pour le milieu de terrain, ou bien Kang-in Lee en attaque.

Le PSG prépare du lourd pour remplacer Mbappé https://t.co/bStG4sw9U9 pic.twitter.com/Kk71Z1HBeX — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Mbappé enrage contre le PSG