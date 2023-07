PSG : Mbappé reçoit un énorme appel du pied pour son transfert

Thibault Morlain

Entre le PSG et Kylian Mbappé, le divorce semble aujourd'hui acté. Alors qu'aucun retour en arrière ne sera fait tant que le Français ne prolongera pas, un transfert pourrait donc rapidement intervenir. On imagine alors Mbappé rejoindre le Real Madrid et dans le vestiaire merengue, on a donné son avis sur le Parisien.

Incroyable mais vrai, aujourd'hui, Kylian Mbappé fait partie du loft des indésirables du PSG. Ne voulant pas prolonger, le Français a été laissé sur le côté pour la tournée au Japon et le voilà qu'il s'entraîne maintenant avec ceux dont le club de la capitale ne veut plus. L'avenir de Mbappé semble donc s'écrire loin du PSG désormais. Direction le Real Madrid ?

PSG : Mbappé prend une décision fracassante, une explication tombe https://t.co/3rfLJ45WWp pic.twitter.com/CaVY0EfDFg — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

« L'un des meilleurs du monde »

Si Carlo Ancelotti ne veut pas trop en dire sur Kylian Mbappé au Real Madrid, Federico Valverde s'est lui montré un peu plus bavard. Rapporté par AS , le milieu merengue a confié à propos de l'attaquant du PSG : « Mbappé ? Il n'y a pas grand chose à dire. Mbappé est l'un des meilleurs du monde. Il le sera pendant plusieurs années ».

« Je suis disposé à ce qu'il vienne »