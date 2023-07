Mbappé : Le PSG prend un énorme coup de pression en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Invité de RMC ce lundi matin, Philippe Piat a lancé un avertissement au PSG. Le président de l'UNFP, le syndicat des joueurs, a rappelé les textes de loi au club parisien. La formation doit faire le nécessaire pour permettre à Kylian Mbappé de s'entraîner. Dans le cas contraire, le PSG s'exposerait à des sanctions.

Le PSG met la pression sur Kylian Mbappé. Le club a décidé de laisser sa star à Paris et de l'empêcher de faire le voyage jusqu'au Japon avec le reste de ses coéquipiers. Et pour cause, la direction parisienne souhaite le vendre cet été. En attendant un accord, Mbappé s'entraîne à Poissy aux côtés des autres lofteurs du PSG. Président de l'UNFP, Philippe Piat déplore cette situation.

Le PSG éjecte Mbappé, coup de théâtre sur le mercato ? https://t.co/7P4y7WwfCr pic.twitter.com/JHtS6qkfj7 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

« C’est une guerre d’usure »

« C’est une guerre d’usure. La situation réglementaire permet au club de faire avec son effectif tel qu’il le veut. Après le 1er septembre, il faut que les choses reviennent. C’est une coïncidence que le mercato s’arrête au 1er septembre. Ça permet au club de gérer son effectif jusqu’à un moment donné. Après cela, il ne peut pas faire comme il veut. Avec un effectif souvent pléthorique, il faut arriver à sortir une osmose entre les joueurs qui doivent jouer. Ça permet aux clubs d’avoir les capacités de s’organiser avec l’entraîneur » a déclaré le responsable au micro de RMC , avant de rappeler à l'ordre le PSG. Selon Piat, le club doit respecter les règles en vigueur. Sans quoi il s'exposerait à des sanctions.

Le PSG dans l'illégalité ?