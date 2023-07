PSG : L’étonnante révélation sur ce transfert XXL

Baptiste Berkowicz

Sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2024, Harry Kane attire de nombreuses convoitises cet été. Parmi elles, le Bayern Munich et le PSG se montrent les plus intéressés pour s'attacher les services du buteur anglais. Le club de la capitale entend bien accélérer dans les prochaines heures et compterait sur un soutien de poids dans les négociations avec le club anglais.

Le PSG anime ce mercato estival. Après avoir enregistré la venue de sept nouveaux joueurs, le club de la capitale n'entend pas s'arrêter là. Les dirigeants parisiens tentent toujours de recruter un attaquant de classe mondiale.

PSG : Le boss du Real Madrid sort du silence pour Mbappé https://t.co/r8gN3F5k8F pic.twitter.com/h7zcoXvI3b — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Le PSG négocie avec Kane

Paris pourrait compter sur un soutien inattendu. D'après les informations de Relevo, il y a une personne importante, dont l'identité n'a pas filtré, qui joue un rôle central dans la venue de Harry Kane au PSG, grâce à sa relation étroite avec Levy et Al-Khelaïfi.

Le Bayern et le PSG au coude à coude

Deux clubs se détachent pour accueillir Harry Kane : le Bayern Munich et le PSG. Bien que le club allemand a déjà formulé des offres concrètes à Tottenham, Paris ne se laisse pas faire et a renoué le contact avec les Spurs lors des dernières heures. Les prochains jours s'annoncent décisifs.