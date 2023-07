Mercato : Proche de la catastrophe, le FC Nantes annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé proche de la relégation la saison dernière, le FC Nantes doit profiter de ce mercato estival pour se renforcer, mais aussi de la préparation pour souder les liens. Entraîneur du club depuis quelques mois, Pierre Aristouy se montre confiant et n'a pas hésité à faire connaître ses attentes en matière de recrutement.

Le FC Nantes a eu chaud. Les Canaris avaient sauvé leur place en Ligue 1 lors de l'ultime journée grâce à une victoire face à Angers. Justement, les Nantais ont retrouvé leur adversaire ce dimanche lors d'un match amical. Avant ce match, Pierre Aristouy est revenu sur la préparation du FC Nantes.

Le FC Nantes veut boucler deux transferts https://t.co/QyTLmDsH5c pic.twitter.com/mDD4elSUEQ — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

« On a vraiment pu bien avancer »

« J’estime que c’était la véritable première semaine de préparation collective car on a retrouvé 7 joueurs pour le début du stage. On a vraiment pu bien avancer et passer beaucoup de temps ensemble à l’hôtel, sur le terrain et sur quelques activités » a lâché le technicien. Aristouy garde confiance en son groupe, qui pourrait connaître quelques modifications d'ici la fin du mercato.

Aristouy annonce la couleur pour le mercato