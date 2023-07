Surprise, un buteur du FC Nantes met la pression sur Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une saison en demi-teinte, Mostafa Mohamed va rester au FC Nantes, qui a décidé de lever son option d’achat. Par conséquent, l’attaquant égyptien espère désormais faire beaucoup mieux et ambitionne de concurrencer Kylian Mbappé au classement des buteurs en se fixant un objectif minimum de buts à atteindre.

Prêté par Galatasaray, Mostafa Mohamed a finalement été transféré définitivement au FC Nantes pour environ 6M€. Une petite surprise compte tenu du fait que la tendance était plutôt à un départ, mais le transfert d'Andy Delort a changé la donne. Tourné vers la saison prochaine, Mostafa Mohamed affiche désormais ses ambitions et assure vouloir inscrire au moins 20 buts en Ligue 1 pour rivaliser avec un certain Kylian Mbappé au classement des buteurs.

Les grandes ambitions de Mostafa Mohamed

« J’ai l’intention de tout faire pour être un titulaire indiscutable. Mes performances n’ont pas toujours été à la hauteur quand j’ai été titularisé. On était aussi trois attaquants pour un poste, les choix du coach étaient parfois difficiles mais mon objectif est de m’entraîner plus, de travailler plus pour gagner ma place, c’est le contrat que j’ai passé avec moi-même. Mon objectif de buts ? Vingt ! », assure l’attaquant du FC Nantes dans les colonnes de L’EQUIPE , avant d’afficher sa joie de poursuivre l’aventure avec les Canaris.

«Je suis très honoré de rester, d’appartenir à ce club»