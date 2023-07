PSG : Neymar raconte son incroyable calvaire

Baptiste Berkowicz

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Neymar devrait poursuivre son aventure parisienne la saison prochaine. Après une saison dernière marquée notamment par sa désillusion avec le Brésil à la Coupe du monde, le numéro 10 parisien est revenu sur la période que le principal intéressé juge comme « l'une des pires de sa vie ».

Alors que Neymar est devenu le meilleur buteur de l'Histoire du Brésil pendant la coupe du monde au Qatar, la superstar n'a pas gardé la compétition comme souvenir positif. Marqué par une élimination aux tirs au but, le numéro 10 de la Seleçao est revenu sur son immense déception.

«C'était horrible, un sentiment que je ne veux plus revivre»

Dans un entretien accordé à Casimiro Miguel, Neymar a évoqué l'élimination du Brésil en quarts de finale de la coupe du monde au Qatar : « J'ai pleuré pendant environ cinq jours d'affilée. Ça fait vraiment mal de voir ton rêve partir de nulle part, comme ça s'est passé. Je préférerais beaucoup plus ne pas avoir marqué le but et avoir perdu aux tirs au but plutôt que d'avoir marqué le but, pris le match nul et perdre aux tirs au but. C'était horrible, un sentiment que je ne veux plus revivre ».

«L'une des pires semaines de ma vie»