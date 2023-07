Mbappé : Le PSG rate son coup à cause… de Neymar ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est poussé vers la sortie par le PSG, en raison de son refus de prolonger son contrat. Néanmoins, le plan du club parisien aurait été de blinder Mbappé et de l’aligner avec Xavi Simons grâce à un transfert de Neymar. Le Brésilien aurait tout fait capoter.

En l’espace de quelques jours, le PSG a bouclé le retour tant attendu de Xavi Simons, qui était pourtant parti libre de tout contrat au PSV Eindhoven un an plus tôt, avant de l’envoyer en prêt pour la totalité de la saison au RB Leipzig. Dès l’annonce effectuée par le PSV Eindhoven dimanche dernier du transfert de Xavi Simons, par le biais d’une clause de rachat à 6M€, RMC Sport faisait part d’un départ en prêt du Néerlandais en cas d’échec du PSG à rapidement vendre Kylian Mbappé ou Neymar.

«La clé pour mettre en place une nouvelle ligne d'attaque est de se passer de Neymar et de garder Kylian Mbappé»

Et la tendance s’est donc confirmée avec le départ de Xavi Simons à Leipzig. D’après Jonathan Johnson, Neymar serait le responsable de la tournure des évènements. « Xavi Simons ? Du côté du PSG, il y a une certaine frustration quant à la façon dont tout cela s'est déroulé. Ils veulent reconstruire avec des joueurs plus jeunes et la clé pour mettre en place une nouvelle ligne d'attaque est de se passer de Neymar et de garder Kylian Mbappé au-delà de la saison à venir. » . Voici une partie du message confié par le journaliste de CBS Sports pour CaughtOffside .

Le PSG lâche une grosse offre pour un attaquant https://t.co/52V1XDKw0e pic.twitter.com/VRjuPJh6np — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

«Le PSG admet que c'est une occasion manquée»