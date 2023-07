Le RC Lens peut toucher le jackpot... grâce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à se renforcer sur le mercato, le PSG serait notamment intéressé par Cheick Doucouré. Le transfert du milieu de terrain de Crystal Palace pourrait être compris entre 80 et 90M€ selon la presse anglaise. Un dossier que le RC Lens devrait suivre de très près.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG s'est déjà bien renforcé, enrôlant six nouveaux joueurs à savoir Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour. Désormais, le club de la capitale souhaite accélérer pour se renforcer dans le secteur offensif. Plusieurs pistes circulent à l'image de celles menant à Dusan Vlahovic, Bernardo Silva ou encore Bradley Barcola. Mais du côté du PSG, un transfert surprise ne semble pas à exclure.

Annoncée au PSG, une star pousse pour son transfert https://t.co/AwNDisEzX9 pic.twitter.com/cSt2OFUNZl — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Doucouré dans le viseur du PSG ?

Ainsi, selon les informations de l' Evening Standard , le PSG s'intéresserait à Cheick Doucouré pour renforcer son milieu de terrain. Un secteur de jeu qui a pourtant déjà vu débarquer Manuel Ugarte pour 60M€. Mais le média anglais assure que le PSG est bien en concurrence avec Liverpool pour le milieu de terrain de Crystal Palace. D'après le Daily Mail , le montant du transfert pourrait même être compris entre 80 et 90M€. Des informations qui ne laisseront probablement pas insensible le RC Lens.

Le RC Lens peut toucher 15% sur une éventuelle plus-value

Et pour cause, l'été dernier lors des négociations pour le transfert de Cheick Doucouré vers Crystal Palace, les Sang-et-Or avaient négocié un pourcentage sur une future plus-value à la revente d'environ 15%. Et si les chiffres avancés sont exacts, le club anglais fera une énorme plus-value puisque le milieu de terrain avait signé pour 27M€. A l'époque, c'était la plus grosse vente de l'histoire du RC Lens, un record explosé par Loïs Openda cet été. Par conséquent, si Cheick Doucouré venait à être transféré pour 90M€, les Lensois pourraient récupérer jusqu'à 9,45M€. Une somme loin d'être négligeable.