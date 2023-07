Mercato : 10M€ tombent du ciel pour le PSG

Alexis Brunet

Depuis le début du mercato estival, le PSG a beaucoup recruté. Six joueurs ont rejoint la capitale, voire sept, si l'on compte le retour de Xavi Simons, parti par la suite en prêt au RB Leipzig. Mais Paris n'a pas réussi à vendre pour l'instant. 10M€ pourraient toutefois tomber dans les caisses du champion de France, grâce au transfert de Moussa Diaby.

Le mercato du PSG est très agité. Luis Campos a déjà réussi un travail conséquent, car pas moins de six joueurs ont rejoint Paris. Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour sont arrivés libres. Manuel Ugarte a été recruté pour 60M€, Lucas Hernandez pour 45M€, et Kang-in Lee pour 22M€. Le champion de France a aussi anticipé pour la saison 2024-2025, puisqu'il a fait revenir Xavi Simons, qui a par la suite été prêté au RB Leipzig. Ce n'est pas fini, puisque le conseiller football du PSG souhaite conclure encore minimum deux coups.

Bernardo Silva et Dušan Vlahović sont des pistes chaudes

Luis Campos veut désormais se consacrer à recruter du lourd pour l'attaque parisienne. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Portugais souhaite absolument recruter Bernardo Silva. Le dossier semble compliqué, puisque Manchester City ne veut pas faire de cadeau au PSG. De plus, d'autres clubs comme le FC Barcelone ou bien Al-Hilal sont aussi sur le dossier. En plus d'un attaquant droit, Paris recherche un avant-centre. La piste menant à Dušan Vlahović semble la plus avancée actuellement, mais là encore il faudra se mettre d'accord avec la Juventus de Turin.

Le PSG va récupérer 10M€ grâce à Moussa Diaby