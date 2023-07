Le PSG jubile, un transfert à 120M€ se prépare

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours en quête de renforts offensifs, le PSG n’a pas dit son dernier mot pour Bernardo Silva. Selon nos informations, le club de la capitale a dégainé une offre mais Manchester City a dit non. Toutefois, même si les Skyblues souhaitent garder l’international portugais, une solution de secours serait déjà étudiée en interne. Et à un certain prix.

Le feuilleton Bernardo Silva est l’un des dossiers de l’été. L’international portugais sort d’une saison historique avec Manchester City mais selon nos informations exclusives, le milieu offensif des Skyblues souhaite aller voir ailleurs. Le PSG est à fond sur cette piste, une offre est même déjà partie. Mais Manchester City, intransigeant sur ce dossier, en attend au moins 100M€. Pep Guardiola, lui, veut surtout conserver son joueur.

Barella pour remplacer Bernardo Silva ?

Homme à tout faire de Manchester City, Bernardo Silva laisserait un sacré vide s’il quittait l’Angleterre cet été, surtout avec le départ attendu de Riyad Mahrez. Le PSG espère rafler la mise et les derniers indices sont plutôt rassurants. A en croire les informations de TMW , Manchester City aurait un œil sur Nicolo Barella en cas de départ de Bernardo Silva. L’Inter Milan veut garder son milieu de terrain mais une offre de 120M€ devrait convaincre les dirigeants intéristes de laisser filer l’international italien.

PSG : Messi critiqué, une légende lâche tout sur son départ https://t.co/HzXcZxRJrx pic.twitter.com/boG8Ny7CNw — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Le PSG attend son tour

Bernardo Silva ne force pas son départ mais sa volonté est d’aller voir ailleurs. Au PSG, l’international portugais pourrait retrouver Kylian Mbappé, un joueur avec qui il s’entend parfaitement puisqu’il l’a côtoyé à l’AS Monaco. Vu la vague de départs, Manchester City fait tout son possible pour garder Bernardo Silva mais la volonté du joueur sera écoutée en dernier lieu. Même si Guardiola remue ciel et terre pour le garder. En attendant, le PSG continue de travailler sur ce dossier, reste à convaincre Manchester City. Une tâche délicate.