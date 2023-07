PSG : Messi critiqué, une légende lâche tout sur son départ

Benjamin Labrousse

Parti à l’Inter Miami après deux années plutôt compliquées au PSG, Lionel Messi semble avoir tourné une page au sein de sa carrière. L’Argentin va également découvrir un cadre plus tranquille après un passage au sein du club parisien, dans lequel sa relation avec les supporters n’a pas toujours été au beau fixe. Propriétaire de l’Inter Miami, David Beckham a livré ses impressions à ce sujet.

En juin dernier, Lionel Messi accordait depuis Paris, une interview aux médias espagnols Mundo Deportivo et SPORT dans lequel ce dernier annonçait sa signature prochaine avec l’Inter Miami. Dans cette dernière, La Pulga revenait également sur sa relation plutôt froide avec les supporters du PSG. « Au début, c’était super. J’ai reçu beaucoup d’encouragement comme j’ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment, une partie du public de Paris. La majorité, elle, m’a bien traité. Mais il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien » , déclarait ainsi Léo Messi.

«C'est lui qui allait prendre et annoncer sa décision»

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , le propriétaire de l’Inter Miami David Beckham s’est confié sur sa rencontre avec Lionel Messi lorsque ce dernier évoluait encore au PSG et n’avait pas encore pris sa décision. « J'ai joué au PSG et chaque fois que je vais à Paris, j'en profite pour assister à une séance d'entraînement. Ce jour-là, j'ai eu la chance de le rencontrer ainsi que le reste de l'équipe, mais la décision lui appartenait et c'est lui qui allait prendre et annoncer sa décision, dont nous avons toujours pensé qu'elle allait finalement se concrétiser » .

