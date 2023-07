 PSG : Messi fait une grande annonce, la réponse de Neymar !

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’est plus un joueur du PSG où il aura pu l’espace de deux saisons évoluer aux côtés de Neymar comme au FC Barcelone lors de la dernière décennie. L’occasion pour le Brésilien d’une nouvelle faire ses adieux à l’Argentin avec le message suivant.

Comme Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Kaka, Thierry Henry et surtout David Beckham, son nouveau co-propriétaire depuis sa signature à l’Inter Miami, Lionel Messi vit le rêve américain. Un voeu qu’il avait évoqué dès septembre 2020, après son départ avorté du FC Barcelone. Ce rêve, David Beckham le partageait totalement depuis son arrivée à l’Inter Miami en 2014 avec la volonté de faire venir de gros joueurs au sein de la franchise floridienne de Major League Soccer.



« Le rêve devient réalité, Leo Messi. Gracias. Le prochain chapitre de notre histoire commence ici. Il y a dix ans, lorsque j'ai commencé ce voyage, je rêvais de faire venir les plus grands joueurs du monde à Miami... Des joueurs qui partageaient l'ambition que j'avais lorsque j'ai rejoint le LA Galaxy, à savoir contribuer à l'essor du football dans ce pays et construire un héritage dans ce sport que nous aimons tant. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Je ne pourrais pas être plus fier qu'un joueur du calibre de Leo rejoigne notre club, mais je suis également ravi d'accueillir un ami, une personne extraordinaire et sa magnifique famille au sein de notre communauté ».

«Merci beaucoup pour tout l'amour et aussi aux artistes qui étaient là et qui ont chanté de façon spectaculaire»

La semaine dernière, Lionel Messi est officiellement devenu un joueur de l’Inter Miami après avoir vendu la mèche au mois de juin lors d’une interview accordée à Mundo Deportivo. Après deux saisons « difficiles » selon ses propres mots au PSG, Messi va pouvoir retrouver une certaine tranquillité d’esprit dans un championnat qu’il compte continuer de développer de par sa présence. Sur son compte Instagram ce lundi, Lionel Messi a publié diverses photos avec la légende suivante afin de faire passer un message de remerciement à toutes les personnes présentes au DRV PNK Stadium pour l’annonce de sa venue.



« Je tiens à vous remercier tous pour la journée d'hier ! La pluie a modifié le programme, mais c'était quand même magnifique. Merci à tous ceux qui sont venus, merci beaucoup pour tout l'amour et aussi aux artistes qui étaient là et qui, malgré les conditions, ont chanté de façon spectaculaire. À vendredi… ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Neymar fait passer un message à Messi