Incroyable, Benzema veut le «défoncer» !

Thibault Morlain

On connait tous Mohamed Henni. Habitué aux coups de gueule, le célèbre influenceur ne s’en prend toutefois pas tout le temps aux joueurs de l’OM. Karim Benzema a lui été dans le viseur de Mohamed Henni et visiblement ce n’est pas passé auprès de l’ex-attaquant du Real Madrid. Au point que ce dernier souhaite régler ses comptes avec le fan marseillais.

Aujourd’hui, Mohamed Henni est certainement le supporter le plus connu de l’OM sur les réseaux sociaux. Alors qu’il fait notamment parler de lui quand il casse des télévisions, il multiplie également les coups de gueule contre certains joueurs du club phocéen. Mais pas seulement… En effet, Mohamed Henni s’en est également déjà pris à Karim Benzema et l’influenceur a d’ailleurs raconté une anecdote à propos de l’ancien joueur du Real Madrid.

Giroud, karting... L'entourage de Benzema pique une colère https://t.co/ZSoWDmBUiZ pic.twitter.com/w5DONyhvW3 — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

« Amène-le moi »

Dans des propos accordés à L’Equipe , Mohamed Henni est revenu sur sa première rencontre avec Karim Benzema. L’influenceur explique alors : « Je fais des millions de vues en cassant des télés et en critiquant des joueurs. Beaucoup le prennent mal. En 2019, je chambre Benzema parce qu'il passe, en quelques jours, de La Mecque à Saint-Tropez. Puis je vais voir Ajax Amsterdam-Real. avec le rappeur Lacrim. Il reçoit un message de Benzema le jour du match : « Amène-le moi » ». Le rappeur Lacrim lui précise alors : « C'est pour te défoncer ».

« Deux vidéos ne lui avaient pas plu »