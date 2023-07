Incroyable, Messi se fait humilier en public

Thibault Morlain

Après deux ans au PSG, Lionel Messi a décidé de relever un nouveau défi. L'Argentin s'est ainsi envolé pour les Etats-Unis, s'engageant avec l'Inter Miami. Ce dimanche, La Pulga était d'ailleurs présentée à son nouveau public et cela a d'ailleurs donné lieu à une scène incroyable. On a ainsi pu voir Messi se faire humilier... par son fils.

Lionel Messi est un nouveau joueur de l'Inter Miami. Après le FC Barcelone et le PSG, l'Argentin va connaitre le 3ème club de sa carrière. Arrivé au terme de son contrat avec Paris, le septuple Ballon d'Or avait l'embarras du choix. L'Arabie Saoudite lui avait déroulé le tapis rouge avec à la clé un salaire record, le FC Barcelone rêvait d'un retour pour boucler la boucle, mais c'est donc finalement l'Inter Miami, la franchise de David Beckham, qui a raflé la mise. En Floride, ça fait un moment qu'on rêve de voir Lionel Messi débarquer. C'est désormais chose faite.

« Je suis très heureux d'avoir choisi de venir jouer dans cette ville »

L'Inter Miami a pu découvrir ce dimanche Lionel Messi. En effet, l'Argentin a été présenté à son nouveau public. Si la fête a été retardée à cause des intempéries en Floride, Messi a fini par saluer la foule et a prononcé quelques mots sur son nouveau challenge à Miami : « Je suis très heureux d'avoir choisi de venir jouer dans cette ville, avec ma famille, d'avoir choisi ce projet, et je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons beaucoup nous amuser, que nous allons passer de bons moments, et que de très belles choses vont se produire ».

Thiago Messi nutmegging his dad at his Inter Miami presentation 😅(via @esolms) pic.twitter.com/B2pit2DpCC — ESPN FC (@ESPNFC) July 17, 2023

Thiago Messi met un petit pont à son père

Par la suite, Lionel Messi a également fait le tour du stade pour saluer les personnes présentes lors de ce sa présentation. Et c'est à ce moment-là que l'Argentin s'est fait humilier par son fils, Thiago. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent ainsi le fils de Lionel Messi lui mettre un petit pont et célébrer cet exploit par la suite. Une image qui ne manque pas d'amuser les internautes...