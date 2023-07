Haaland et Mbappé menacés… par Kim Kardashian ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours en vacances, Kylian Mbappé en a profité pour s’offrir une virée à Miami. De l’autre côté de l’Atlantique, la star du PSG s’est affiché aux côtés de Kim Kardashian qu’il a rencontré à une soirée. Erling Haaland a fait de même cette semaine, de quoi effrayer les fans de leur club respectif pour une raison bien surprenante.

Dans le football, on aime toujours s’accrocher à des petites histoires. Certaines sont belles, d’autres beaucoup moins. Il y a évidemment la fameuse malédiction qui a entouré Aaron Ramsey pendant un moment. A chaque fois qu’il marquait, le Gallois voyait une célébrité mourir presque systématiquement. Kim Kardashian est aussi liée à une malédiction mais avec beaucoup moins de conséquences que Ramsey. Même si certains clubs s’en passeraient bien…

Kim Kardashian, le chat noir

Cette saison, la star américaine a assisté à plusieurs matchs. Elle a vu Arsenal affronter le Sporting Club en Ligue Europa, élimination des Gunners . Elle était juste après au match du PSG contre Rennes, défaite des Parisiens. Avant de s’afficher avec un maillot de la Roma… qui a perdu en finale de Ligue Europa. En clair, Kim Kardashian est loin de porter bonheur aux clubs qu’elle côtoie.

Erling Haaland's Kim Kardashian picture has fans convinced Man City will be trophyless next season https://t.co/moHEqVZ24t — talkSPORT (@talkSPORT) July 12, 2023

Mbappé et Haaland doivent s’inquiéter ?

Alors quand Kylian Mbappé rencontre l’ex-femme de Kanye West, cela suscite de l’inquiétude. Ensemble lors d’une soirée remplie de stars à Miami, Mbappé et Kardashian ont pris une photo, publiée sur le compte de la star de télé-réalité. Et en commentaires, plusieurs fans du PSG ont demandé à Kim Kardashian de « s’éloigner » de leur numéro 7. La superstition. Même rengaine pour Erling Haaland, tout juste auréolé d’un triplé avec Manchester City, qui a rencontré Kim Kardashian lors d’un défilé d’une marque de luxe. Les supporters du PSG et de Manchester City doivent prier...