Mercato - PSG : C’est la guerre pour ce chouchou de Luis Enrique

Thibault Morlain

Sur ce mercato estival, l’avenir de Marco Verratti se retrouve lui aussi au centre des discussions. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, le milieu de terrain pourrait faire ses valises dans les semaines à venir. Pour aller où ? Alors que l’Atlético de Madrid serait à fond, Verratti aurait visiblement l’embarras du choix s’il venait à quitter le PSG.

Au PSG, on a décidé d’opérer un nouveau virage. Cette fois, le club de la capitale semble vraiment en avoir fini avec le bling-bling et la décision prise d’écarter Kylian Mbappé pour la tournée au Japon montre bien que le PSG veut remettre l’institution au-dessus de tout. La politique des stars pourrait donc être terminée à Paris et cela pourrait amener certains départs dans les semaines à venir. A commencer par celui de Marco Verratti, pourtant très apprécié par Luis Enrique ?

Mbappé : L’énorme mise en garde lancée au PSG https://t.co/rEkaUIV3hg pic.twitter.com/B2b1mxfpTz — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Verratti en Arabie Saoudite ?

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, Marco Verratti voit son nom revenir au coeur de nombreuses discussions sur ce mercato estival. En plus de l’Atlético de Madrid, l’Italien serait courtisé par de nombreuses équipes. Selon les informations de Marca , Verratti serait dans le viseur de l’Arabie Saoudite, mais voilà que le Parisien ne serait pas très chaud pour céder aux sirènes saoudiennes.

L’Angleterre ou l’Espagne après le PSG ?

Outre l’Atlético de Madrid, Marco Verratti aurait d’autres prétendants en Europe. Ainsi, le quotidien espagnol annonce qu’en plus des Colchoneros, deux clubs de Premier League seraient intéressés par le joueur du PSG. Et parmi ces deux équipes anglaises, on retrouverait Liverpool. A voir maintenant quel sera l’avenir de Verratti.