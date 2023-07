Benzema quitte le Real Madrid, il exulte

Amadou Diawara

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2023, Karim Benzema a décidé de faire ses valises et de rejoindre Al Ittihad librement et gratuitement cet été. Alors que le buteur de 35 ans a claqué la porte du club merengue, Nacho a hérité de son brassard de capitaine. Ce qui le comble de joie.

Après 14 saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Karim Benzema a changé de cap. Alors que son contrat courait jusqu'au 30 juin 2023, le buteur français de 35 ans était parti pour prolonger d'une saison. Toutefois, Karim Benzema s'est finalement envolé vers l'Arabie Saoudite pour s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Un départ qui fait un heureux : Nacho.

«C'est un défi très important»

Après le départ de Karim Benzema, Nacho est devenu le nouveau capitaine du Real Madrid. Lors d'un entretien accordé au média officiel de la Maison-Blanche , le défenseur espagnol de 35 ans s'est totalement enflammé. « Le fait d'être capitaine est très agréable et c'est un défi très important. Je suis ici depuis toujours. Représenter ce club est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je suis un enfant du pays et j'ai été capitaine à plusieurs reprises, mais être le premier capitaine du Real Madrid est très spécial. Ma responsabilité est de continuer à me battre et à gagner des titres, ça ne change pas. J'essaie toujours de me battre pour mon équipe et de gagner des matchs avec cet écusson. C'est ce qu'on vous apprend depuis que vous êtes tout petit » , a déclaré Nacho Fernandez, avant d'en rajouter une couche.

«Je suis fier et heureux»