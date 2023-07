C'est annoncé, le PSG s'attaque à «l'un des meilleurs du monde»

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham, Harry Kane pourrait faire ses valises dès cet été et rejoindre le PSG ou le Bayern. Interrogé sur l'avenir de l'international anglais, Heung-Min Son a lâché toutes ses vérités, entretenant le flou quant à la situation de son coéquipier chez les Spurs.

Pour étoffer son attaque, le PSG voudrait boucler le transfert d'Harry Kane (29 ans), qui serait également suivi de près par le Bayern. Coéquipier du buteur anglais à Tottenham, Heung-Min Son (31 ans) a pris position sur son avenir.

Transfert à 60M€ au PSG, une offre va partir https://t.co/va7PIo4nLp pic.twitter.com/BuqHtb7zfB — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

«Il aime être ici»

« Harry (Kane) a été fantastique pour moi. Il est toujours professionnel, il travaille toujours dur. Il n'a jamais montré qu'il était en réflexion sur sa situation. Il y a tellement d'informations qui circulent, ce n'est pas facile pour lui non plus. Mais il est capitaine en ce moment et il travaille avec l'équipe. Il ne montre aucun signe de distraction. Il n'est pas inquiet vous savez. Il aime être ici. Je l'aime en tant que joueur. Je le respecte tellement » , a confié Heung-Min Son face à la presse à Bangkok.

«La décision sera prise entre le club et Harry»