Le PSG reçoit une réponse fracassante pour cette grande star

Thibault Morlain

Ces dernières heures, l'idée d'un transfert d'Harry Kane au PSG avait repris de l'ampleur. Aujourd'hui à Tottenham, l'Anglais semblait pourtant faire d'un départ au Bayern Munich sa priorité. Serait-il désormais enclin à rejoindre le PSG ? Visiblement, de l'autre côté de la Manche, on n'a pas forcément les mêmes échos à propos de Kane.

Qui sera le numéro 9 du PSG pour la saison à venir ? Telle est la question du moment pour ce mercato. Le club de la capitale a aujourd'hui pour priorité de recruter un buteur de renom, étudiant pour cela différents profils. Harry Kane ferait partie des priorités. A un an du terme de son contrat à Tottenham, l'Anglais se rapproche d'un départ. Mais peut-être pas vers le PSG...

Mbappé : Le PSG prend un énorme coup de pression en direct ! https://t.co/dADOnzo64a pic.twitter.com/uCTxr1u3jh — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Kane pas chaud pour le PSG

Tandis que le nom d'Harry Kane continue encore et toujours de circuler au PSG, l'intérêt ne serait clairement pas réciproque. Comme l'explique Ben Jacobs, journaliste pour CBS , si le président du PSG et celui de Tottenham s'apprécient et que le buteur anglais plairait aux champions de France, le clan Kane ferait savoir qu'il n'aurait pas forcément envie de venir au PSG.

Le Bayern Munich relance l'offensive

A côté de cela, Harry Kane semble toujours plus proche d'un transfert au Bayern Munich en revanche. Le club bavarois s'apprêterait d'ailleurs à faire une troisième offre à Tottenham pour son attaquant. Cette fois, le montant total de l'opération Kane pourrait atteindre les 100M€. Suffisant pour rafler la mise ?