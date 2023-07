Mbappé invité à prendre la porte, le PSG prépare du lourd !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a jamais dit oui au PSG pour prolonger son contrat comme Nasser Al-Khelaïfi l’a publiquement demandé. De quoi engendrer son retrait du stage en Asie et surtout, de permettre au PSG de ne rien laisser de côté pour son départ cet été. Explications.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le torchon semblerait brûler. En effet, depuis quelque temps, les relations entre le président Nasser Al-Khelaïfi et le clan Mbappé se sont refroidies. Et depuis l’envoi du courrier par l’entourage du joueur à la direction du PSG en juin dernier via lequel il était stipulé que Kylian Mbappé refuse d’activer la clause pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2025, le dialogue ne passe plus. Au point où le président du PSG a publiquement mis la pression à Kylian Mbappé le 5 juillet dernier lors de la présentation de Luis Enrique en tant que nouveau coach du Paris Saint-Germain.

Le torchon brûle entre Mbappé et Al-Khelaïfi

En effet, Nasser Al-Khelaïfi réclamait une réponse de Kylian Mbappé au sujet d’une prolongation de contrat avant la mi-juillet selon divers médias, mais le mutisme de Mbappé n’aurait faire qu’accroître le mécontentement du président. De quoi pousser le PSG à prendre en considération chaque offre reçue depuis le retrait de son nom pour la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud du Paris Saint-Germain.

Mbappé - PSG : Une offre à 400M€ est partie https://t.co/HIKt4BNtJ4 pic.twitter.com/9OpRmJxBrf — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Prêt, transfert, échange de joueurs, le PSG est prêt à tout pour Mbappé !