Mercato : L’incroyable folie du PSG avec Mbappé révélée ?

Thomas Bourseau

Depuis le retrait de Kylian Mbappé du voyage en Asie, son mercato part totalement en vrille. En effet, les clubs se multiplient pour l’accueillir au point où le PSG prendrait en considération tous les scénarios. Explications.

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui sur le marché des transferts. En effet, depuis que le PSG l’a retiré du groupe pour la tournée de pré-saison du club en Corée du Sud et au Japon, un transfert de Mbappé est évoqué dans la presse. Le journaliste Fabrizio Romano a fait part d’une offre démentielle d’Al-Hilal pour que Mbappé débarque cet été : 300M€ qui iraient dans les caisses du PSG.

«Plus de cinq clubs ont contacté le PSG ce week-end pour recruter Kylian Mbappé»

James Benge est même allé plus loin. D’après les informations divulguées sur Twitter du journaliste de CBS Sports , Al-Hilal proposerait un package salarial de 700M€ pour une seule saison avec la possibilité de partir pour le Real Madrid à l’été 2024 en tant qu’agent libre. De quoi plaire à Kylian Mbappé ? La position du joueur sur une telle offre reste inconnue à ce jour, mais Al-Hilal n’est pas l’unique club intéressé à avancer ses pions sur le feuilleton Mbappé. Voici le constat de Kaveh Solhekol sur les antennes de Sky Sports. « Plus de cinq clubs ont contacté le PSG ce week-end pour recruter Kylian Mbappé. (…) Les clubs sont alertés par le fait qu'il est disponible. On me dit que le marché pour lui est déjà très chaud. Le PSG s'attend à ce que les choses évoluent cette semaine ».

Un prêt de Mbappé ? Le PSG dit oui !