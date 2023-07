PSG : La presse espagnole annonce un deal surréaliste avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi, le FC Barcelone devrait passer un coup de fil au PSG pour évoquer le transfert de Kylian Mbappé. Le club catalan a eu vent de la situation du joueur et voudrait tenter le coup dans ce dossier. Pour pallier ses limites financières, le Barça pourrait proposer au PSG un échange. Les noms des joueurs susceptibles d'intéresser le Qatar ont été dévoilés.

Il n'y a pas que le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Selon les informations de Sky Sports , cinq équipes auraient contacté le PSG ces deux derniers jours, mais la liste des prétendants est beaucoup plus longue. Tottenham, Chelsea, Manchester United et l'Inter seraient dans le coup, tout comme l'Arabie Saoudite. A en croire Relevo , Al-Hilal serait parvenu à trouver un accord avec le PSG pour le transfert de Mbappé. Le club saoudien serait prêt à mettre sur la table une offre de 300M€ et offrir au joueur un salaire annuel de 700M€. Désormais, Al-Hilal va devoir convaincre Mbappé, qui aurait une préférence pour le Real Madrid.

Le Barça tente le coup pour Mbappé

Grand rival du Real Madrid, le FC Barcelone voudrait également tenter le coup. Selon les informations de L'Equipe , la direction catalane devrait s'entretenir avec ses homologues parisiens ce lundi pour évoquer l'avenir de Mbappé. Mais dans ce dossier, le club part de loin. En proie à de graves soucis financiers, le FC Barcelone n'est pas en capacité de se mêler à la lutte, mais pourrait tirer son épingle du jeu en intégrant des joueurs dans l'opération.

Trois joueurs intégrés dans le deal ?