Coup de tonnerre, Mbappé prêt à claquer la porte du PSG

Thibault Morlain

Au PSG, un Mbappé en cache un autre. Alors que Kylian attire forcément toute l'attention actuellement, il ne faut pas oublier son petit frère, Ethan, qui a d'ailleurs joué lors du match amical contre Le Havre. Et voilà que l'avenir d'Ethan Mbappé pourrait également devenir rapidement un problème pour le PSG. Explications.

Actuellement au Japon pour sa tournée estivale, le PSG a un Mbappé dans son groupe. Mais ce n'est pas celui auquel on pense en premier. En effet, tandis que Kylian Mbappé a été laissé à Paris, Ethan Mbappé, son petit frère, a lui fait le déplacement avec l'effectif de Luis Enrique. A 16 ans, le jeune Parisien fait de plus en plus parler, mais le fait est que son avenir pourrait s'écrire loin du PSG.

Ethan Mbappé « déçu » pour Kylian

Tandis qu'on ne parle que de l'avenir de Kylian Mbappé actuellement, voilà que cela pourrait également avoir des répercussions sur celui d'Ethan Mbappé au PSG. En effet, pour TeamFootball , uen source révèle qu'Ethan Mbappé serait touché par le traitement réservé à son frère : « Le petit Ethan est profondément déçu ».

Des avenirs liés au PSG ?