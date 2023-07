Mbappé : Nouvelle galère à 80M€ pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le compte à rebours est lancé dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur a jusqu'à la fin du mois de juillet pour activer l'option de prolongation d'un an supplémentaire présente dans son contrat. En cas de silence, le PSG pourrait le mettre en vente cet été. Mais dans cette affaire, des facteurs économiques entrent en ligne de compte.

Nasser Al-Khelaïfi a changé radicalement de posture dans le dossier Kylian Mbappé. Il y a encore quelques mois, le président du PSG était prêt à tout pour conserver sa star, quitte à lui confier les clés du projet parisien. Mais aujourd'hui, le temps n'est plus aux privilèges, surtout pas après la dernière saison décevante du club. Le responsable qatari se montre, désormais, ferme. Mbappé ne veut pas prolonger son contrat d'une saison supplémentaire ? Il sera vendu cet été. « Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat » avait prévenu Al-Khelaïfi lors de la présentation de Luis Enrique.

Le Qatar souhaite convaincre Mbappé

Et à en croire la presse espagnole, la décision du PSG est irrévocable. Journaliste pour As, Andres Onrubia confirme la position du club vis-à-vis de Mbappé. « La position du PSG est inflexible : s'il ne renouvelle pas ou n'accepte pas d'être vendu, il restera dans les tribunes » a-t-il déclaré lors d'un entretien à la Cadena Ser. Car le Qatar n'est pas en position de force dans ce dossier. Lié au PSG jusqu'en 2024, Mbappé avait l'intention d'aller au bout de son contrat.

Le PSG veut faire des économies