Mercato : Le PSG envoie un message désespéré à Kylian Mbappé !

Actuellement en plein divorce avec le PSG qui cherche à le pousser vers la sortie étant donné son choix de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé n’a pas été retenu pour la tournée estivale du club de la capitale au Japon. Et Marquinhos, le capitaine du PSG, lance désormais un message d’apaisement dans ce feuilleton Mbappé.

Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et le PSG ! L’attaquant français a fait savoir par courrier il y a déjà plusieurs semaines qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, et se dirige donc tout droit vers un départ libre dans un an. Un scénario impossible à envisager pour la direction du PSG, qui met plus que jamais la pression sur le clan Mbappé afin qu’il soit transféré dès cet été, et c’est précisément la raison pour laquelle le capitaine de l’équipe de France n’a pas été retenu pour la tournée d’été au Japon.

Le PSG a averti Mbappé

Le 6 juillet dernier, lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait lancé un avertissement très clair à Kylian Mbappé : « Notre position est très claire, je vais la répéter encore une fois. Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet », avait sèchement lâché le président du PSG. Et de son côté, Marquinhos affiche un discours plus mesuré sur le malaise Mbappé.

« J’espère qu’on aura une bonne solution »