PSG : L’Arabie Saoudite confirme pour Mbappé et son transfert légendaire

Un nouveau cap a été franchi dans le dossier Kylian Mbappé. Le PSG aurait trouvé un accord total avec Al-Hilal pour un transfert de 300M€. Désormais, le club saoudien va devoir trouver un terrain d'entente avec le joueur. Pour le convaincre, l'Arabie Saoudite pourrait lui promettre de faciliter son départ vers le Real Madrid en 2024.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le divorce est acté ! Le refus du joueur de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire a été la goutte de trop pour le club parisien. Son transfert serait, aujourd'hui, porche selon plusieurs médias européens, alors même que l'international français espérait aller au bout de son contrat et défendre les couleurs du PSG jusqu'en 2024. Ces dernières heures, de nombreuses équipes seraient venues aux renseignements, et un accord aurait été trouvé avec l'une d'entre elles.

Le PSG éjecte Mbappé, coup de théâtre sur le mercato ? https://t.co/7P4y7WwfCr pic.twitter.com/JHtS6qkfj7 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Accord total entre le PSG et Al-Hilal

Comme le confirme Relevo , le PSG aurait trouvé un accord total avec Al-Hilal. Le club saoudien serait prêt à racheter la dernière année de contrat de Mbappé pour 300M€, ce qui serait le transfert le plus cher de l'histoire. Le salaire promis pourrait également rendre cette opération plus épique. Mbappé pourrait toucher près de 700M€ par an. Au total, près d'1Md€ pourraient être dépensés par l'Arabie Saoudite.

L'Arabie Saoudite confirme des négociations