Incroyable, le PSG accepte un transfert légendaire pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déterminé à vendre Kylian Mbappé au plus vite plutôt que de le voir partir libre dans un an, le PSG a reçu une offre record de 300M€ du club saoudien d’Al-Hilal pour l’attaquant français. Une proposition que la direction du club de la capitale semble prêt à accepter, reste désormais à connaître la position de Mbappé sur cette possibilité.

Le feuilleton Kylian Mbappé prend une direction totalement inattendue ! En pleine rupture avec la direction du PSG depuis son courrier signifiant qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, l’attaquant tricolore a été mis de côté pour le stage estival au Japon, et Nasser Al-Khelaïfi menace même de le laisser toute la saison sur le banc s’il n’accepte pas de quitter le PSG dès cet été plutôt que libre en 2024.

Le PSG a trouvé le successeur de Mbappé, une annonce tombe https://t.co/SPopniPhoT pic.twitter.com/Ox9GiAmQ2G — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Al-Hilal lâche 300M€, le PSG est ok

L’EQUIPE et le journaliste Fabrizio Romano lâchent une nouvelle bombe ce lundi midi et annoncent qu’Al-Hilal, club d’Arabie Saoudite, propose une indemnité de transfert record de 300M€ pour rafler la mise cet été avec Kylian Mbappé. Selon les deux sources, le PSG serait prêt à accepter ce montant vertigineux, ce qui ferait de Mbappé le transfert le plus onéreux de toute l’histoire du football devant Neymar (recruté au PSG en 2017 pour 222M€).

Mbappé aura le dernier mot