Mbappé va toucher le jackpot, le PSG enrage

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG, mais veut aller au bout de son engagement. Selon la presse italienne, le club de la capitale pense que son numéro 7 a un accord à 26M€ par an avec le Real Madrid, et ce, pour un transfert libre et gratuit.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a signé un nouveau contrat de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Dans une lettre adressée à sa direction cet été, le numéro 7 parisien a annoncé qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025.

C’est confirmé, le PSG s’attaque à un transfert à 100M€ https://t.co/mtV6iAPfED pic.twitter.com/x0RqTrsQx1 — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Un contrat de 26M€ attend Mbappé au Real Madrid

Alors que Kylian Mbappé pourrait partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2024, le PSG refuse de voir ce scénario se produire. Toutefois, le club de la capitale craint que son numéro 7 ait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid.

Une prime à la signature de 160M€