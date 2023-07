PSG : Le FC Barcelone sort du silence pour Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG vit un été mouvementé avec le nouveau feuilleton Kylian Mbappé. Écarté du groupe parisien, l’international français est poussé vers la sortie. Le FC Barcelone est venu aux renseignements mais le Real Madrid reste le grandissime favori. Ilkay Gündogan, le nouveau milieu du Barça, s’est confié sur ce sujet.

La situation de Kylian Mbappé a pris un nouveau tournant. Vendredi dernier, le PSG a décidé d’écarter l’attaquant français du groupe parisien pour la tournée au Japon. Une décision retentissante à laquelle peu de monde s’attendait. Le PSG est catégorique : Kylian Mbappé est plus que jamais à vendre.

Mbappé est poussé vers la sortie

Pour le moment, une offre est arrivée sur le bureau des décideurs parisiens, celle d’Al-Hilal. Le PSG discute avec le club saoudien qui n’est évidemment pas le seul à être intéressé. Le FC Barcelone, pourtant sujet à de grosses difficultés financières, serait venu aux renseignements a révélé le journal L’Équipe . Malgré tout, Kylian Mbappé reste la priorité absolue du Real Madrid, son club de cœur.

«Cela ne devrait pas nous inquiéter»