Mercato : Une star de cinéma interpelle Mbappé, la réponse tombe !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est bien parti pour mettre le feu au mercato dans les prochains jours. C’est effectivement le cas en Angleterre où Tom Holland rêve de voir la star du PSG arborer la tunique de Tottenham. Mbappé ne va pas exaucer le voeu de Spider-Man.

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle après le retrait de son nom de la liste du PSG pour la tournée asiatique de préparation en Corée du Sud et au Japon. L’Équipe dévoile une volonté du FC Barcelone, de Chelsea, de Manchester United, de l’Inter ainsi que de Tottenham de tenter leur chance dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Les Spurs et le joueur du PSG ont été liés par le passé.

Hallucinant, le PSG tente un coup de folie à 45M€ avec Mbappé https://t.co/StVana2GhG pic.twitter.com/DW4m1IHawg — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Tom Holland tente sa chance avec Mbappé pour Tottenham

Dans le cadre de la promotion de Spider-Man : No Way Home en décembre 2021, Tom Holland racontait une anecdote pour LadBIBLE concernant sa requête à Kylian Mbappé lors de la cérémonie du Ballon d’or de cette année là. « J'ai demandé à Mbappé. Je lui ai dit : "Salut, ravi de te rencontrer". Il était très amical. Je lui ai dit : "Mon pote, il faut que tu viennes à Tottenham". Et il a éclaté de rire ».



Lors de ladite cérémonie, Kylian Mbappé lui avait alors répondu : « Non impossible, c’est impossible » , en riant à pleines dents.

Mbappé n’est pas intéressé par Tottenham, la vérité éclate

Et il semblerait que la position de Kylian Mbappé sur la question de rejoindre Tottenham reste inchangée. À en croire les informations récoltées par Get French Football News, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’aurait absolument aucun intérêt à signer en faveur des Spurs. Des sources proches de l’opération ont confié au média que Mbappé serait « totalement non intéressé » par Tottenham. Ce serait les intermédiaires qui souligneraient cette possibilité alors qu’il n’y aurait aucun contact entre les différentes parties.