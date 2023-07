A peine arrivé, Luis Enrique envoie un coup de pression au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique fait ses premiers pas avec le PSG lors de la tournée estivale organisée au Japon. Face à la presse, le nouveau coach du club parisien s'est montré souriant, mais n'a pas hésité à exprimer le fond de sa pensée, notamment en ce qui concerne le mercato. L'Espagnol espère du mouvement, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs.

Le PSG s'est montré actif lors de cette première partie du mercato. Sept joueurs ont débarqué à Paris : Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Kang-In Lee, Marco Asensio et Xavi Simons, qui a immédiatement été prêté au RB Leipzig. Mais ce n'est pas suffisant pour Luis Enrique, qui espère encore du mouvement. Actuellement au Japon avec l'effectif du PSG, le technicien espagnol a fait connaître ses attentes.

Le PSG éjecte Mbappé, coup de théâtre sur le mercato ? https://t.co/7P4y7WwfCr pic.twitter.com/JHtS6qkfj7 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

« L’effectif doit encore être renforcé »

« Après des semaines d’entraînement, l’impression est excellente, très bonne. Non seulement en raison de la grandeur du club et de toutes les installations dont nous disposons pour effectuer notre travail, mais aussi en raison de la qualité des joueurs. L’effectif doit encore être renforcé et des départs doivent encore être faits, et nous allons profiter de ces matchs en tournée pour trouver les sensations et les objectifs que nous cherchons à atteindre sur le terrain » a lâché l'ancien entraîneur espagnol dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Quelles seront les prochaines recrues du PSG ?