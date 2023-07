Mbappé - PSG : La stratégie du Real Madrid continue

Thibault Morlain

En écartant Kylian Mbappé de sa tournée au Japon, le PSG montre qu'il est plus que jamais prêt à se séparer de son numéro 7 cet été s'il ne prolonge. Un transfert de Mbappé devient donc de plus en plus réalité et on se tourne alors vers le Real Madrid. Mais voilà que jusqu'à présent, la Casa Blanca se montre très discrète concernant le joueur du PSG. Une position très claire de la part du Real Madrid et surtout de Carlo Ancelotti.

Ça s'est enflammé pour l'avenir de Kylian Mbappé ces dernières heures. Poussé vers la sortie par le PSG, le Français verrait l'Arabie Saoudite débarquer avec des sommes totalement folles. Il est question d'un chèque de 300M€ pour le PSG et d'un salaire annuel de 700M€ pour Mbappé. De quoi faire tourner la tête, mais le natif de Bondy ne jurerait encore et toujours que par le Real Madrid. Les Merengue sont intéressés de longue date par Kylian Mbappé, mais pour le moment, la discrétion est de mise au sein de la capitale espagnole.

« Parler de joueurs qui ne sont pas là n’est pas correct »

Pas question de parler de Kylian Mbappé au Real Madrid. Carlo Ancelotti l'avait récemment bien fait savoir. Interpellé sur l'attaquant du PSG, l'entraîneur merengue avait alors lâché : « Je n’ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid. Je peux te parler de Belliingham, Arda Güler, Fran Garcia, Brahim Diaz, qui est revenu plus fort et complet de Milan. Parler de joueurs qui ne sont pas là n’est pas correct ».

Ancelotti oublie Mbappé