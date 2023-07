Mbappé : Le PSG reçoit un coup de pression monumental

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a décidé d’écarter Kylian Mbappé de sa tournée estivale au Japon, le ton monte entre les deux parties. Un bras de fer qui pourrait même aboutir à une mise à l’écart définitive du joueur durant toute la saison. Mais Philippe Piat, président de l’UNFP, met en garde le PSG.

Le PSG a décidé de frapper fort. Alors que Kylian Mbappé refuse de prolonger et espère partir libre dans un an, le club de la capitale compte bien forcer son transfert dès cet été. Pour cela, le club de la capitale a décidé d'écarter son attaquant vedette de la tournée au Japon, laissant clairement un bras de fer. Selon Le Parisien , le PSG serait même prêt à laisser sa star dans les tribunes durant toute la saison si aucun accord n'est trouvé avant la fin du mercato. Une situation qui interpelle Philippe Piat, président de l'UNFP.

PSG : Mbappé reçoit un énorme appel du pied pour son transfert https://t.co/TrBhX3APsd pic.twitter.com/R6iiaRtjQg — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

«Il faut que les choses reviennent»

« C’est une guerre d’usure. La situation réglementaire permet au club de faire avec son effectif tel qu’il le veut. Après le 1er septembre, il faut que les choses reviennent. C’est une coïncidence que le mercato s’arrête au 1er septembre. Ça permet au club de gérer son effectif jusqu’à un moment donné. Après cela, il ne peut pas faire comme il veut. Avec un effectif souvent pléthorique, il faut arriver à sortir une osmose entre les joueurs qui doivent jouer. Ça permet aux clubs d’avoir les capacités de s’organiser avec l’entraîneur », explique-t-il au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«Des procédures seront mises en œuvre»