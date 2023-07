Le RC Lens prépare encore un transfert colossal

Alexis Brunet

Avec les départs de Seko Fofana à Al-Nassr, et de Loïs Openda au RB Leipzig, le RC Lens s'est considérablement amoindri. Mauvaise nouvelle pour les supporters lensois, cette vague de départ pourrait ne pas s'arrêter. Kevin Danso est la priorité du Napoli pour renforcer sa défense centrale. Le club du nord de la France a fixé sa valeur à 30M€.

C'était imaginable, et c'est en train de se confirmer. Après une très belle saison, ponctuée par une deuxième place en Ligue 1, les observateurs avaient peur que le RC Lens se fasse piler sur le mercato. Il faut dire que de nombreux joueurs ont brillé l'année dernière, et ils ont donc attiré les regards de plusieurs formations. C'est le cas de Loïs Openda, véritable révélation en attaque, qui ne sera resté qu'une saison dans notre championnat, car il est déjà parti au RB Leipzig, pour une somme compris entre 43 et 46M€, sans les bonus.

Seko Fofana a aussi quitté Lens

Loïs Openda n'est pas le seul à avoir quitté le RC Lens. Le dernier deuxième de Ligue 1 a aussi perdu son capitaine. Seko Fofana a fait le choix de céder aux sirènes de l’Arabie saoudite. Il a rejoint le club d'Al-Nassr, et sa star, Cristiano Ronaldo. Mais l'Ivoirien a déjà été remplacé par le jeune Andy Diouf, arrivé en provenance du FC Bâle. Les dirigeants lensois vont sans doute devoir se creuser les méninges, car un autre cadre est très courtisé cet été.

Danso est la priorité de Naples