Mercato : Les stars quittent le RC Lens, le vestiaire sort du silence

Thibault Morlain

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le RC Lens va toutefois devoir faire sans deux éléments majeurs. En effet, en cette intersaison, Franck Haise a vu Seko Fofana partir vers l’Arabie Saoudite, tandis que Loïs Openda a lui rejoint le RB Leipzig. Le RC Lens a perdu ses deux stars, de quoi faire réagir le vestiaire sang et or.

Seko Fofana et Loïs Openda ont à eux deux énormément contribué à l’excellent parcours du RC Lens la saison dernière. Mais voilà que l’Ivoirien et le Belge ne disputeront pas la Ligue des Champions avec les Sang et Or. En effet, les deux ont fait leurs valises. Le RC Lens a ainsi vu Fofana et Openda s’en aller et Angelo Fulgini a commenté ces départs.

« Openda et Fofana vont nous manquer »

Pour France 3 , le joueur du RC Lens a réagi à ces départ de Seko Fofana et Loïs Openda. Angelo Fulgini a ainsi confié : « Openda et Fofana vont nous manquer, leur importance dans l'équipe, c'était des titulaires indiscutables, des meneurs d'hommes qui ont fait une saison incroyable ».

« Les nouvelles recrues sont des super joueurs »