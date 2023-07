Catastrophe au RC Lens, un gros transfert se prépare

Hugo Chirossel

Après Loïs Openda, le RC Lens a perdu un autre de ses joueurs majeurs, Seko Fofana. Mais un troisième pourrait lui aussi faire ses valises lors de ce mercato estival. À la recherche d’un remplaçant à Kim-Min-jae, parti au Bayern Munich, Naples aurait fait de Kevin Danso sa priorité pour lui succéder.

Deuxième de Ligue 1 la saison passée, à seulement un point du PSG, les performances du RC Lens ont attiré l’attention et cela se voit sur le marché des transferts. Après seulement une saison dans le championnat de France, Loïs Openda a préféré quitter les Sang et Or afin de rejoindre le RB Leipzig.

Après Openda et Fofana, Danso sur le départ ?

Seko Fofana n’a pas tardé à faire de même. L’international ivoirien a quant à lui préféré répondre aux sirènes de l’Arabie Saoudite et plus précisément d'Al-Nassr, une opération qui devrait tout de même rapporter environ 20M€ au RC Lens. Mais un troisième joueur pourrait lui aussi s’en aller d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Naples est très intéressé