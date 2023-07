Une star du RC Lens imite Benzema et Ronaldo, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l’image de nombreux joueurs cet été, Seko Fofana rejoint l’Arabie Saoudite et s'est engagé avec Al-Nassr, où évolue déjà Cristiano Ronaldo. Néanmoins, alors qu’il sort d’une magnifique saison, le choix du capitaine du RC Lens a de quoi surprendre. Denis Balbir s’interroge d’ailleurs sur la décision du milieu de terrain ivoirien.

Après de nombreux rebondissements, le feuilleton Seko Fofana est terminé. En effet, le capitaine du RC Lens s'est engagé avec Al-Nassr où il évoluera notamment aux côtés de Cristiano Ronaldo. Un sacré coup dur pour les Sang-et-Or qui perdent un joueur clé au moment où ils vont retrouver la Ligue des champions. C'est donc une grosse décision pour Denis Balbir, qui a du mal à comprendre le choix de Seko Fofana.

«Le départ qui me déçoit le plus, c'est Seko Fofana»

« Le départ qui me déçoit le plus, c'est Seko Fofana. Que des joueurs comme Kanté et Benzema partent en Arabie Saoudite pour finir leur carrière, c'est assez logique, mais Fofana n'a pas 34 ans. C'est beaucoup d'argent, bien sûr, mais ça reste décevant, surtout qu'il avait le brassard, qu'il avait resigné, avec cette prolongation à Bollaert, cette communion avec le public, cet amour », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club avant d’en rajouter une couche.

«Le Racing va perdre ses deux meilleurs joueurs»