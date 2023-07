Mbappé, Aubameyang, Bernardo Silva... Toutes les infos mercato du 18 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Cristiano Ronaldo ne reviendra pas en Europe

Précurseur de la vague de départs vers l'Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo semble ravi à Al-Nassr, au point de tirer un trait définitif sur un retour dans un championnat européen. « L’Europe ? Cette porte est complètement fermée. Je l’ai dit quand j’ai signé. J’ai déjà 38 ans et demi. Cela ne vaut plus la peine. L’Europe a perdu beaucoup de qualité. La seule ligue qui est meilleure est la Premier League », lâche la star portugais devant les médias après la défaite en amical contre le Celta Vigo (0-5).



Bitshiabu quitte le PSG pour 15M€

Comme attendu depuis quelques jours, El Chadaille Bitshiabu quitte bel et bien le PSG afin de s'engager avec le RB Leipzig. Le défenseur central de 18 ans a signé jusqu'en 2028 avec le club allemand qui aurait déboursé environ 15M€, hors bonus, pour recruté le joueur formé au PSG.



Seko Fofana va bien quitter le RC Lens

Après Loïs Openda, qui s'est engagé au RB Leipzig, le RC Lens va cette fois-ci perdre son capitaine. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le transfert de Seko Fofana vers Al-Nassr est enfin sur le point de se concrétiser. Dans ce dossier, les Sang-et-Or devraient récupérer environ 19M€.



PSG : Laporta confirme son intérêt pour Bernardo Silva

« Est-ce que Bernardo Silva va signer? J’aimerais . » Cette très courte réponse est signée Joan Laporta. Et cela ne manque pas de faire réagir. Il faut dire que le président du FC Barcelone confirme sa volonté de recruter Bernardo Silva, un joueur également par le PSG qui n'a pas du passer à côté de cette sortie de Laporta.



Aubameyang à l'OM, le gros coup prend forme

En quête d'un renfort offensif en urgence, l'OM risque de connaître une désillusion avec Iliman Ndiaye, finalement proche de prolonger à Sheffield, tandis que le départ d'Alexis Sanchez se confirme. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait accéléré pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon Foot Mercato et L'EQUIPE , l'OM aurait même trouvé un accord avec le Gabonais. Reste à négocier avec Chelsea.



