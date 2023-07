Mercato : Une star du RC Lens va quitter le club, une date est annoncée

Alexis Brunet

Le RC Lens prépare activement la prochaine saison, avec comme cerise sur le gâteau, une participation à la Ligue des Champions. Pour rivaliser avec les meilleures équipes européennes, le club lensois va devoir aligner une équipe compétitive. Pourtant cela n'en prend pas le chemin, car après Loïs Openda, c'est Seko Fofana qui va quitter le nord de la France.

Depuis son retour dans l'élite, le RC Lens réussit de très belles performances en Ligue 1. D'années en années, les protégés de Franck Haise ont élevé leur niveau, si bien qu'aujourd'hui, ils ont réussi à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Les partenaires de Brice Samba ont fini à seulement un point du PSG, et ils ont surtout devancé l'OM.

Le RC Lens a déjà perdu Openda

Franck Haise avait prévenu en fin de saison dernière, si son équipe se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, elle n'ira pas pour faire de la figuration. Le technicien nordiste veut qu'après avoir brillé en France, son équipe épate l'Europe à son tour. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Le RC Lens n'a pas joué la C1 depuis plusieurs saisons, et d'autres clubs paraissent bien mieux armés, avec des budgets beaucoup plus conséquents. C'est notamment le cas du RB Leipzig par exemple, qui jouera la coupe aux grandes oreilles, et qui a arraché Loïs Openda au club français pour plus de 45M€.

Surprise, le RC Lens annonce un coup de théâtre pour un transfert colossal https://t.co/Cg87YYR5bE pic.twitter.com/oppjHlm0UK — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Fofana va rejoindre Al-Nassr