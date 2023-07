EXCLU - Mercato : Lille et Rennes concurrencent l’OM pour Pape Matar Sarr !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Parti tenter l’aventure de Premier League avant même d’avoir 20 ans, Pape Matar Sarr ne parvient pas à s’imposer à Tottenham. L’idée d’un prêt pour la saison 2023-2024 est une possibilité à l’étude. Et trois clubs de Ligue 1 sont déjà sur le coup si les Spurs décident de prêter leur milieu de terrain.

Phénomène de précocité, Pape Matar Sarr a rapidement gravi les échelons jusqu’à débarquer en Premier League avant même d’avoir 20 ans. Mais pour le milieu de terrain sénégalais, difficile de se faire une place chez les Spurs . L’idée d’un prêt pour la saison 2023-2024 est à l’étude, en ce moment même, chez ses dirigeants comme du côté des représentants de l’ancienne pépite du FC Metz. Un prêt pour retrouver du temps de jeu et confirmer son potentiel dans un club où il aura une place de premier choix dans l’entrejeu.

L’OM est à l’affût

Dans la perspective d’un possible prêt, trois clubs de Ligue 1 sont positionnés sur Pape Matar Sarr. Comme indiqué par Foot Mercato en mai dernier, l’OM a coché le nom du Sénégalais sur ses tablettes. Pablo Longoria apprécie beaucoup son profil et la cellule de recrutement marseillaise surveille de très près ce dossier.

Lille et Rennes dans la course