Furieux contre Mbappé, le boss du PSG va faire une grande annonce

Jean de Teyssière

La situation de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglée, plus d'un mois après la réception par le PSG de la lettre de son numéro 7. Cette lettre informait le club de sa volonté de ne pas prolonger jusqu'en juin 2025 et partir libre en 2024. Le PSG ne souhaite pas que cela arriver et envisage de le vendre cet été, s'il ne change pas d'avis. Après l'avoir publiquement annoncé devant la presse le 5 juillet dernier, Nasser al-Khelaïfi pourrait bien à nouveau mettre la pression sur Mbappé, et cette fois-ci devant l'effectif parisien.

Le torchon continue de brûler entre Kylian Mbappé et le PSG. Le bras de fer est en tout cas lancé et si pour l'instant, les deux camps ne se répondent que via médias interposés, une discussion entre quatre yeux pourrait bien avoir lieu. En Espagne on va même plus loin en affirmant qu'une mise au point publique pourrait avoir lieu.

Réunion entre Mbappé et le PSG ?

Ces derniers jours, le feuilleton Mbappé s'est un peu essoufflé mais il a repris de plus belle, notamment depuis son retour très scruté à l'entraînement du PSG lundi. Selon plusieurs sources, dont L'Equipe , une réunion devrait rapidement avoir lieu entre Nasser al-Khelaïfi, qui sera présent ce mardi au Campus PSG pour assister à l'entraînement collectif et qui devrait donc lui parler en aparté.

« Al-Khelaïfi va faire un discours dans lequel il enverra un message à Mbappé devant tous les joueurs »