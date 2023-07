L’OM dégaine une offre énorme, le verdict est terrible

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis plusieurs jours, l’OM négociait avec Sheffield United pour Iliman Ndiaye. Fan du club olympien dans lequel il est déjà passé en catégorie de jeunes, l’international sénégalais rêvait de venir à Marseille. Ndiaye aura finalement misé sur la stabilité et décidé de rester en Angleterre. Pourtant, la direction olympienne avait mis les moyens.

« Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs. Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria) fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour! » . En avril dernier, Iliman Ndiaye déclarait sa flamme à l’OM. Une déclaration qui ressemble un peu à un appel du pied.

Ndiaye refuse de quitter Sheffield

Coup de chance pour l’attaquant de Sheffield United, tout juste promu en Premier League, l’OM s’intéresse à lui. Un accord entre le joueur et le club olympien a même rapidement été trouvé, il ne manquait qu’à convaincre Sheffield, très exigeant. Mais finalement, c’est Iliman Ndiaye qui aurait mis un terme aux négociations. Malgré son attachement à l’OM, l’international sénégalais aurait décidé, avec son entourage, de miser sur la stabilité, lui qui vient d’être papa récemment. Une prolongation de contrat serait même dans les clous.

L’OM lui avait proposé un meilleur salaire